アニメ『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』（2017年2月18日に劇場公開）劇中内で描かれた「Yuna First Live」が、本日2026年4月29日にアニプレックス YouTubeチャンネルにて開催された。ユナは劇中に登場するAR（拡張現実）アイドルとして人気を博す＜歌姫＞のキャラクターで、2021年に亡くなった神田沙也加さんが、キャラクターボイスを務めており、ユナとして挿入歌も担当していた。今回のライブでは1