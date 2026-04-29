日本山岳・スポーツクライミング協会は29日、男子スピードの大政涼（ダイキアクシス）が4秒72、女子の小屋松恋（摂南大）が6秒99をマークし、ともに日本記録を更新したと発表した。28日に中国の三亜で大会に臨み、大政は自身の記録を0秒10縮め、小屋松は林かりん（鳥取県協会）の記録を0秒05上回った。