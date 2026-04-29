◇明治安田J1百年構想リーグ第12節浦和2―0川崎F（2026年4月29日埼玉スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で10試合を行い、浦和はホームで川崎Fに2―0で快勝した。2度のPK戦負けを含む連敗を7でストップ。成績不振によるマチェイ・スコルジャ監督の解任を受けて就任した田中達也暫定監督が初采配を白星で飾った。「試合開始からプラン通りに運べた。結果的に2―0で勝てて良かった」。くしくも4月29日はプロ1年目の0