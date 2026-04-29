お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が、体調不良のため、当面の間、芸能活動を休むことが4月28日、所属事務所ホリプロコムの公式ホームページで発表された。「日村さんは今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診したところ、医師から『休養が必要』と助言を受け、今回の判断に至ったということです。日村さんはコンビで8本、日村さん個人でも3本のレギュラーテレビ番組を務めていますから、各局の対応も大