メジャートップ12号米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、本拠地シカゴのファンやメディアの間で旋風を巻き起こしている。ここまでメジャートップに並ぶ12本塁打を放っている26歳には、地元ラジオ局のホストもすっかり魅了されている。ホワイトソックス地元ラジオ局「670ザ・スコア」の人気番組「スピーゲル＆ホームズ・ショー」のホスト、マット・スピーゲル氏は「ムラカミとの契約は、もはやビジネス面での投資