◆パ・リーグオリックス５―４ソフトバンク（２９日・京セラドーム）ソフトバンクは１点リードの８回に４番手でオスナが登板。先頭の森友哉を安打で出塁させると、中川圭太には左翼線に落とされる二塁打。無死二、三塁からシーモアに逆転の２点適時打を許した。オスナは契約上の問題で開幕は登録を外れ、１４日に登録。今季３試合目の登板で初失点となった。打線は３点を追う６回に栗原の３点三塁打で追いつき、７回には代