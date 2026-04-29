◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズプロアマ戦（２９日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）今季は米下部ツアーを主戦場とし、今大会が日本ツアー初参戦となる石川遼（カシオ）が開幕前日の２９日、プロアマ戦で１８ホールをプレー。最終１８番では左ラフからの第２打をピン手前２メートル半に止め、バーディーで締めた。「１月から試合がたくさんあって、今の時点で収穫もたくさんある。非常に濃い４