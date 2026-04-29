◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―４ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）中日は逆転負けで、今季最長の連勝が４で止まった。再び借金１０。２―２で迎えた７回に、先発のドラフト２位・桜井頼之介投手が２死から捕まり、２点を失った。２点を追う９回には無死一、三塁をつくったが、鵜飼が右飛。さらに一塁走者の代走・尾田の盗塁死で同点の走者が消え、そのまま無得点に終わった。試合後の井上一樹監督の一問一答は以下の通り