◆パ・リーグオリックス５―４ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）オリックスがソフトバンクに逆転勝ちし、貯金を今季最多タイの「７」とした。１点を追う８回、オスナに襲いかかった。先頭の森友が右前打で出ると、中川が左翼線二塁打でつなぎ、無死二、三塁のチャンスをつくる。続くシーモアが逆転の中前２点打を放ち、試合をひっくり返した。投げては先発・田嶋が５回２／３を３失点の粘投。７回には３番手・山崎が