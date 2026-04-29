１９８１年にフジテレビ系で放送が開始された、ドラマ史に残る不朽の名作「北の国から」の放送開始４５周年を記念した「北の国から スペシャルコンサート」が７月１６日、 東京国際フォーラム ホールＡで開催される。故・田中邦衛さん（２１年死去）が演じた黒板五郎と、その子供の純（吉岡秀隆）、螢（中嶋朋子）の家族が北海道・富良野市の大自然を舞台に繰り広げる、小さな家族の大きな愛の物語。数々の名場面は圧倒的な支持