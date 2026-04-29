メ～テレ（名古屋テレビ） 誰でも自由に弾ける「ストリートピアノ」の祭典が名古屋で開かれています。 「名古屋ストリートピアノフェスティバル」は、ゴールデンウィークに多くの人にピアノに親しんでもらおうと開かれているイベントです。 会場のひとつ、名古屋のヒサヤオオドオリパークには、「ウルフィ」と番組のロゴで装飾された「ドデスカピアノ」が登場しました。 名古屋