女優・平愛梨(41)が29日、インスタグラムを更新し、妹で女優の平祐奈(27)との姉妹2ショットを公開した。 【写真】「二人とも可愛すぎてキュン死」の声 愛梨は「ずっと愛らしい妹」と投稿。「夫と妹とお出かけする時はなぜかピンクコーデになりがちこの日も気分はピンク妹に『愛ちゃんピンクで行くねー』と連絡して身支度開始どうにか可愛いく仕上げたくてYouTubeで『可愛いメイク』を検索して見ながらメイ