解体工事が進む旧香川県立体育館高松市福岡町4月28日 旧香川県立体育館の解体工事が進む中、工事費用の支出差し止めを求める裁判も行われています。この裁判で、原告側が開示を求めていたアスベスト調査の結果などについて、被告の香川県側が4月28日、全て開示しない方針を示しました。 旧香川県立体育館の解体工事は4月10日に始まり、28日は敷地の周囲に設置された石垣をショベルカーを使って撤去する作業な