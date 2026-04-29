記事ポイント4月29日阪急うめだ本店でやのまん新作プチ2ライト全6柄が先行販売木製・3D立体・シルエット・ルミオーブの通年人気5シリーズもあわせて紹介ズートピア・トイ・ストーリー・プーさんなど人気作品が集結 ジグソーパズル老舗の「やのまん」から、新作ジグソーパズル「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6柄が、2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて先行販売中。全国発売(2026年6