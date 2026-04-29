女子ゴルフのNTTドコモビジネス・レディースはあす30日に千葉県・浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72）で開幕する。前週の前澤杯で通算1アンダー、76位の成績を残した青木瀬令奈（33＝リシャール・ミル）は、プロアマ戦後に男子ツアー初参戦の収穫を口にした。「めちゃ楽しかったです。男子プロの凄さを間近で、しかも同じティーから経験させていただいた。めちゃめちゃスペシャルな時間でした」と笑顔で振り返った。大