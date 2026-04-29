ボートレース江戸川「ゴールデンカップ」の予選最終日の4日目が、29日に行われた。近藤雄一郎（29＝東京）が、1号艇の4Rを逃げて予選白星締め。きっちりチャンスをモノにして得点率7.60の10位で予選を突破した。ただ、この日は「全然、合っていなかった。ターン回りが良くなかったです」と手応えはひと息。「伸びはいいし、3日目までのように合っていればターン回りも悪くない。合わせたいです。準優は外枠なら伸びを意識し