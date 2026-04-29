◇パ・リーグオリックス5―4ソフトバンク（2026年4月29日京セラD大阪）オリックスが終盤8回に逆転し、水曜日は開幕から5戦全勝とした。1点を追う8回にソフトバンク・オスナから無死二、三塁をつくり、7番のシーモアが中堅へ決勝の2点適時打を放った。投げては5番手の寺西が今季2勝目。最終回は抑えのマチャドが締めて7セーブ目を挙げた。