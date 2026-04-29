◇セ・リーグ巨人ー広島（2026年4月29日東京D）巨人・吉川尚輝内野手が29日の広島戦で復帰後初となる「2番・二塁」で先発出場する。昨年10月に受けた両股関節手術からのリハビリを経て、26日のDeNA戦で1軍に復帰。28日の広島戦ではプロ10年目で初三塁の守備に就き「サードというのもあったので緊張しました。練習していたので、戸惑いはなかったです」と振り返っていた。巨人のスタメンは以下の通り。（左）キャベッジ