元卓球女子日本代表で五輪メダリストの平野早矢香さん（41）が、28日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、現役時代のプレースタイルについて意外な事実を明かした。同局では、2日に開幕する卓球世界選手権ロンドン大会を放送する。鬼気迫る表情で相手をにらむことなどから“卓球の鬼”とも称された平野さんは、この日も「鬼の平野で〜す」とにこやかに登場し、笑いを