◇セ・リーグ中日2―4DeNA（2026年4月29日バンテリンD）中日は逆転負けを喫し、連勝は「4」で止まった。先発したドラフト2位・桜井は6回2/3を4失点で3敗目を喫した。終盤の執念は実らなかった。2―4の9回先頭・細川が中超え二塁打、続くボスラーが右前打を放ち無死一、三塁と好機を演出した。ここで、一走・ボスラーに代走・尾田を起用。鵜飼が右飛に倒れた直後、打者・村松の場面で、一走・尾田が二盗を試みたが失敗