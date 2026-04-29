とても静か、けれどセンセーショナル。世界の老若男女に、幅広く名を知られている俳優が田中裕子だ。能面のような校長を演じ衝撃を与えた映画『怪物』、ジブリ映画『もののけ姫』での凛々しいエボシ御前の声。そして、いまだ破られない、日本歴代ドラマ視聴率ランキング第1位に輝くNHKの連続テレビ小説「おしん」の主役も田中裕子である（全297話のうち189話）。なんと最高視聴率は62.9％！【画像】20代で披露したヌード、伝説の