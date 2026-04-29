アメリカのトランプ大統領は現地時間29日午前4時すぎに自身のSNSを更新し、「イランはまとまりがない。非核化の取引にサインする方法が分かっていない」などと投稿しました。銃を持つトランプ氏の画像に、「もう良い人はやめる」との文言もつけています。