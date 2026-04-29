定年を祝う会で熱唱する常盤山親方＝29日、東京都内3月に日本相撲協会定年の65歳となった常盤山親方（元小結隆三杉）の「定年感謝の宴」が29日、東京都内で開かれ、角界屈指の歌のうまさで知られる親方らしく、ステージで10曲も熱唱した。10代の頃から大好きな五木ひろしの曲を中心とし、おかみさんとのデュエットも披露した。約260人の出席者から大きな拍手を浴び、愛称「ドラえもん」を思わせる笑顔。「一生懸命やってきて、