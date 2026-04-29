◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神の高橋遥人投手（30）が29日のヤクルト戦で今季早くも3度目の完封勝利で3勝目をマークした。許した安打はわずか3本で、長打は1本も許さない圧倒的な投球。誰も文句の付けようのないパフォーマンスだったが、神宮球場に詰めかけたファン、テレビの前のファンが熱視線を送り、耳を傾けたのは試合後の背番号29だった。ファンの間では口下手な高橋がどのようにヒーロ