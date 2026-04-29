現場の“直感”をシステムに反映アメリカの大手防衛関連企業であるボーイング社は2026年4月16日、同社が開発した「Approach-to-X（A2X）」技術の飛行試験において、アメリカ陸軍のCH-47F「チヌーク」輸送ヘリコプターが初めて完全自動化された進入および着陸に成功したと発表しました。【画像】試験にも使われた米陸軍の「最新鋭チヌーク」を写真で見るこの試験では、ボーイングが開発した改良型のデジタル自動飛行制御システ