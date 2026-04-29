犬が膀胱炎になったときの症状 1.おしっこに行く回数が増える 犬が膀胱炎になったとき、おしっこに行く回数が増えることがあります。 膀胱に炎症が起きている状態であるため、膀胱内におしっこを溜めておくことが難しくなり、少量のおしっこでも強い尿意を感じてしまうからです。 しかし、実際に出るおしっこの量は少ないことがほとんどです。お水を飲む量が増えたわけではないからです。 トイレに行ったけ