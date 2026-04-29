亡き愛犬との心温まるエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破し、「涙が零れました」「本当に帰ってきたみたい」「素敵なプレゼントですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：愛犬を亡くした夫婦→妻が夫に内緒で『そっくりのぬいぐるみ』を渡した結果…涙が止まらない『再会の瞬間』】 550日ぶりの再会 TikTokアカウント「kiy8651」の