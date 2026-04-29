突如やってくる！お預かりが必要になるケース 我が家はおうちのわんちゃんといつでも一緒だから、誰かに預けるということはないと思うとどんな飼い主さんでも最初は思っているケースが多いです。 しかし、わんちゃんの平均寿命は約14歳。 約10年間の間に飼い主さんの生活環境も変わったり、急にわんちゃんを置いてでかけるアクシデントも起こり得ます。 わんちゃんが一緒に出掛けられないケー