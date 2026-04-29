山形県内でクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】未明に上山市の住宅街でクマ1頭目撃米沢市ではクマ2頭目撃県はクマ出没注意報を発令中（山形） 上山市ではきょう未明に住宅街で１頭が目撃されたほか、米沢市では午前中に成獣と幼獣合わせて２頭が目撃されています。 県内にはクマ出没注意報が発令されていて、県が注意を呼び掛けています。上山市によりますときょう午前０時ごろ、上山市二日町で「クマを目撃した」