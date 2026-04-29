言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、美を追求する専門的なケア、豊かな音の世界を広げる技術、そして社会や組織を動かす土台となる仕組みという、異なる領域から3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が完成した姿をイメージしながら、空欄に入る2文字を考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。え□□□□れおし□□むヒント：肌や体