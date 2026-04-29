timeleszの菊池風磨さんは4月27日、自身のInstagramを更新。活動休止中の投稿に「お休み中なのに」「早く良くなりますよーに」といった声が寄せられています。【写真】活動休止中の菊池風磨「18年が経ちました」菊池さんは「このお仕事を始めて18年が経ちました」と報告し、7枚の写真を投稿。フィルムカメラのようなレトロな質感が菊池さんの格好良さを際立たせているショットです。まるで日常を切り取ったかのような自然な表情や