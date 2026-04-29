「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）阪神がヤクルトとの投手戦を制し、首位に浮上した。試合後、藤川監督は故障者が続くチーム状況で奮闘したナインを称賛した。先発の高橋が序盤の３回を完全投球。四回に安打を許したが１死一塁から内山を併殺打に仕留めた。九回も先頭に安打を許したが１死後に併殺で完封勝利。これで今季の３勝は全て完封勝利となった。藤川監督は「いいピッチングでしたね」と話し、９連戦の２