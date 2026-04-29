4回、勝ち越しソロを放ち迎えられるロッテ・井上＝ZOZOマリンロッテが今季初の3連勝で最下位脱出。1―2の四回にポランコのソロと井上の移籍後初アーチで逆転し、五回は井上の犠飛などで2点を加えた。五回のピンチで好救援を見せた2番手の八木が4勝目。前田健が崩れた楽天は4連敗。4回、ロッテのポランコ（奥）に同点ソロを浴びた楽天・前田健＝ZOZOマリン