韓国の人気アイドルグループ・BTSのVが自身のインスタグラムを更新。4月17日と18日に東京ドームで行われたワールドツアーの日本公演について、日本語でファンへの感謝を綴った。【写真】完全オフモードで都内を散策、超貴重なVのプライベート姿「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています」『ポケパーク』でゲットしたお気に入りの