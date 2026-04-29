最適なタイミングは4月～5月 ゴールデンウィークの日本列島は、各地で最高気温が25℃前後となる予報です。まだ"夏には早い"と感じる時期ですが、実はこの陽気こそ「エアコンの試運転」に最適なタイミングです。 【表を見る】問い合わせは夏に集中／試運転のチェックポイントは？ 空調機メーカーのダイキンが提唱する「夏のエアコン試運転指数」では、気温23～25℃を試運転に最も適した気温