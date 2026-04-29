様々な分野で社会に貢献し、功労があった人に贈られる「春の叙勲」で、東海三県では249人の受章が決まりました。 【写真を見る】狩猟者の育成などに尽力 愛知･新城市の佐藤勝彦さん(85) ら受章 ｢春の叙勲｣ 東海3県では249人 愛知県で旭日双光章を受章した、新城市の佐藤勝彦さん85歳。狩猟歴は65年で、愛知県猟友会の会長として、猟の初心者講習会を創設し、狩猟者の育成などに尽力しました。 また、県のツキノワグマ専門家会議