「阪神２−０ヤクルト」（２９日、神宮球場）阪神・高橋遥人投手（３０）が３安打完封で今季３勝目をマークした。４月までに３完封は２リーグ制以降では球団初。１リーグ制を含めても１９４３年の若林忠以来、８３年ぶりの快挙となった。ヒーローインタビューでは「キャッチャーの人に引っ張ってもらった」と感謝。ただ、開幕からバッテリーを組んでいる伏見の名前を出さず、場内が笑いでざわつく場面があった。決して伏見