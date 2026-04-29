うその投資話を持ちかけ、女性から現金800万円をだまし取ったとして、特殊詐欺グループの一員とみられる男が逮捕されました。 【写真を見る】ウソの投資話で女性から800万円だまし取った疑い 40歳男を逮捕 特殊詐欺グループの一員か 金融関係の業者になりすまし…愛知 逮捕されたのは、東京都の無職 木村一樹容疑者40歳です。警察によりますと木村容疑者は去年10月、金融関係の業者になりすまし、SNSのメッセー