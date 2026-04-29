【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの長谷川理恵が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子からのリクエストに応えて作ったワンプレート料理を公開した。【写真】52歳ママモデル「元気が出そうなメニュー」中学生息子の“大好物”詰まったパスタだらけのワンプレートご飯◆長谷川理恵、“可愛いリクエスト”に応えた夕食を披露長谷川は「明日は試合だから大好物お願いね！という可愛いリクエスト」とつづり、息子のため