【モデルプレス＝2026/04/29】女優の木村文乃が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食の残りで作った大学芋を公開した。【写真】38歳ママ女優「ツヤすご」タレたっぷりの手作り大学芋披露◆木村文乃、初めて作った大学いも公開木村は「投稿がぜんぜん追いつかないよ！！！」とつづり、写真を投稿。「朝ごはんに使ったサツマイモが結構残ったので 初めて大学いも作ったんだけど 全然カリカリさせられなくて 悔しいから