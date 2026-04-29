【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの古畑星夏が4月28日、自身のInstagramを更新。水着ショットを公開した。【写真】29歳美女モデル「ウエストのラインが美しい」美肌全開の黒ビキニ姿◆古畑星夏、水着ショット公開古畑は「Pattaya Beach」とコメントし、タイのパタヤビーチでの水着姿を公開。黒いビキニのトップスに白地に黒のドット柄のスカートをはいた姿で、美しいボディラインを見せている。◆古畑星夏の投稿に反響この投稿