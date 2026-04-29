◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節清水１―２長崎（２９日・アイスタ）Ｊ１清水のＦＷ高橋利樹（２８）に第一子が誕生したことが２９日、分かった。チームはホームで長崎に１―２で敗れ、３連敗。前半８分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンが退場し数的不利に陥ったが同２１分、ＭＦ嶋本悠大（１９）が先制ゴール。嶋本は左サイドのベンチへ駆け寄り、高橋らとゆりかごパフォーマンスを披露した。主役は前日（２８日）に第