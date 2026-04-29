地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「沢川」はなんて読む？「沢川」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、石川県の地名です。いったい、「沢川」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロール