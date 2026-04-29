◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープレミアリーグ▽ＷＥＳＴ第５節磐田５―２福岡（２９日、静岡・ヤマハ大久保グラウンド）２季ぶりにプレミアの舞台に復帰したジュビロ磐田Ｕ―１８は攻撃陣が爆発。大量５ゴールを奪い、５戦目でようやく今季初勝利を挙げた。アビスパ福岡Ｕ―１８を迎え撃った磐田は、前半１６分にＭＦ藤本神之介（２年）のゴールで先制。同２１分にＭＦ中谷桜太朗（２年）が追加点を奪うと、ＦＷ服部公紀（３年