国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。ツアー２勝の菅楓華（ニトリ）はプロアマ戦で調整した。試合がなかった前週は主に練習場で調整し「ショットのスイングを確認して、先生に見てもらった。土曜日にコースを回って、体も元気だったのでいい感じに振れてた」と手応えを語った。今大会は女性キャディーの佐藤亜衣理さん