「自炊疲れ」にもってこいの料理ガソリン、JRの運賃に電気代の値上げ、さらにここ数年続く食品価格の上昇で、ますます苦しくなる生活費。節約を意識すれば、外食や惣菜に頼る回数は減らさないといけないし、体のためにも、ちゃんと自炊したほうがいいとはわかっているけど、手間のかかることはしたくない。そんな「自炊疲れ」もあってか、ここ数年、注目されているのが「せいろ」料理だ。食材を切って並べて火にかけるだけ。「蒸す