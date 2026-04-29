【ロサンゼルス＝帯津智昭】競技規則を定める国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）は２８日、カナダのバンクーバーで特別会議を開き、相手との口論の際に差別的な発言を隠すために口を覆うしぐさと、判定に抗議して選手がピッチを離れる行為を一発退場（レッドカード）の対象に加えることを決めた。６月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会から適用される。また、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は同日の理事会で、参加チー