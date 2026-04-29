ロシア国防省は28日、来月9日の戦勝記念日の軍事パレードに戦車やミサイルなどの兵器部隊は参加しないと発表しました。ウクライナ侵攻が長期化する中、規模を大幅に縮小する異例の対応です。ロシアでは来月9日に、第二次世界大戦の戦勝記念日を祝う式典が予定されています。例年、戦車やミサイル部隊が参加する軍事パレードが行われ、国内外に軍事力を誇示していましたが、国防省は28日、今年は兵器部隊が参加しないと発表しました