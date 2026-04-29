5回、広島・坂倉（奥）に3ランを浴びた巨人・則本＝東京ドーム巨人の則本が29日、出場選手登録を外れた。28日の広島戦で5回を12安打6失点と打ち込まれ、黒星を喫していた。楽天から移籍した今季はここまで4試合に先発し、0勝2敗、防御率3.52。