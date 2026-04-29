ドジャースの大谷翔平選手がきょうは二刀流を封印。投手専念で3勝目を目指しマウンドに上がりました。ピッチャーに専念し3勝目を目指す大谷選手は、切れ味鋭いスプリットで2者連続三振を奪います。しかしマウンド上で気になるしぐさ。首の辺りを抑えて顔をしかめます。2回、先頭バッターにデッドボール。その直後に意表を突かれ盗塁。大谷選手の悪送球も重なり、ランナーは3塁へ。そして犠牲フライで失点。大谷選手はこの回ノーヒ